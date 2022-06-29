Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО

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Обслуживал участников и гостей саммита НАТО в Мадриде ресторан накормил их «Картофельным салатом по-русски», что немало удивило чиновников и западную прессу. Блюдо продавали по восемь евро и оно находилось на верхней строчке меню, сообщает Reuters.

«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», - заявил журналист Иньяки Лопес.

Авторы публикации отметили особую иронию в том, что на этом саммите Россию официально планируют признать «угрозой» безопасности альянса.

«Однако высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия, и, как сообщается, оно было распродано за пару часов», - говорится в публикации.

Накануне в столице Испании стартовал саммит стран-участников НАТО, на котором планируется обсудить новую стратегию альянса, с учетом проводимой ВС РФ специальной военной операции на Украине. Ранее стало известно, что в ходе мероприятия Турция сняла свои возражения по поводу возможного вступления Финляндии и Швеции в альянс.