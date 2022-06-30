МВД: Владимиру Мау предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

Оперативники уже провели обыски у ректора РАНХиГС.

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Задержанному в четверг силовиками ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявили обвинение в хищении денежных средств учебного заведения.

Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее завели в отношении бывшего замминистра просвещения Российской Федерации Марины Раковой и ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева.

Оперативники уже провели обыски у Владимира Мау и сотрудников РАНХиГС. Следственные действия провели в Главном следственном управлении ГУ МВД России по городу Москве. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

Напомним, накануне ректор академии уже был вызван на допрос. Вскоре должен решиться вопрос о мере пресечения для Владимира Мау.