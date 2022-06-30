Материалы следствия: как восемь лет назад ВСУ превратили в кладбище детский пляж в Зугрэсе

В этот жаркий день на пляже отдыхали десятки семей. Против мирного населения артиллерия ВСУ использовала кассетные боеприпасы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Тринадцатое августа 2014 года. На берег реки Крынки около города Зугрэс в ДНР обрушивается «Смерч». На открытом пространстве почти нет шансов скрыться от ударов реактивной системы залпового огня. О страшных событиях того дня - в ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов.



В этот жаркий день на пляже отдыхали десятки семей. Против мирного населения артиллерия ВСУ использовала кассетные боеприпасы. Осколки и один неразорвавшийся снаряд обнаружат позже. В тот день весь берег Крынки был усеян телами раненых и погибших.

Ежегодно на траурный митинг собираются сотни горожан. Адвокат Виталий Галахов занимается собственным расследованием и сбором доказательств. Удалось достоверно установить, что огонь вели из системы залпового огня «Смерч». Определены даже предполагаемые позиции артиллеристов и конкретное подразделение.

Все материалы направлены в Международный уголовный суд. Но с началом спецоперации и сменой прокурора все чаще приходится сталкиваться с отказами в приеме материалов. Теперь Виталий и его коллеги рассчитывают на международный трибунал.

Удар по пляжу в тот день был не единственным. Обстрелы зафиксировали в районе стадиона, вечерней школы и в промзоне. Только на берегу Крынки погибли 13 человек, в том числе двое детей. Еще четыре человека погибли в городе, один взрослый и ребенок скончались позже в больнице. Ранения получили 40 человек.

«Звезда» продолжит собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Преступления радикалов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.