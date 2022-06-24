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#Материалы следствия: как ВСУ обрушили семь сотен снарядов и мин за сутки на Донбасс 13 июня

06:06 24.06.2022
13 июня стало днем беспрецедентных разрушений для жителей ЛДНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Обстрел 13 июня показал: даже в социальных объектах теперь не безопасно. Снаряд попал в крышу здания прямо над родильным залом донецкого роддома. Ударной волной вынесло стеклопакеты. На земле обломки кровли и кирпичи. Стены республиканского Центра охраны материнства роженицы покидали в спешке.

Веронику обстрел в тот день застал прямо в родильном зале, девушке пришлось срочно спускаться в подвал. Дочь, которая появилась на свет раньше срока, вернули обратно на пятый этаж. Именно там расположен аппарат искусственной вентиляции легких.

«Ребенок был у меня вверху, а мы с мамой были внизу. Несколько раз пытались пройти к ней, но нас не пускали туда. Сказали, что там этаж закрыт», - рассказала Вероника Бирюкова со слезами на глазах.

Два часа массированного обстрела. Системам ПВО удалось перехватить несколько целей, остальные снаряды обрушились на жилые кварталы. Рядом с роддомом на станции техобслуживания загорелся автобус, но пожарные приехать долго не могли: обстрел не прекращался. Черный дым от пожара затягивал юго-восточные районы Донецка.

По густонаселенному кварталу в полдень нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Ураган». Военных объектов рядом с Майским рынком нет. Что было истинной целью украинских артиллеристов, теперь предстоит установить следователям. Уже известно о гибели в результате этого обстрела трех человека, среди которых был ребенок.

«Мальчик был 2011 года рождения. Мальчик и мама... Это очень страшно», - высказалась местная жительница Елена Исичко.

Артиллерийские удары 13 июня власти республики уже признали самыми мощными и продолжительными за всю историю конфликта. По официальной статистике, за сутки ВСУ выпустили около семисот снарядов и мин. Под обстрел попали 14 населенных пунктов. Погибли шесть мирных жителей, в том числе ребенок.

Стресс притупляет ощущение страха. Свист и грохот для местных жителей уже стали привычным фоном. Да и мест, где они чувствовали бы себя в безопасности, признаются люди, почти не осталось.

Неделей ранее удар нанесли по шахте, но на этом артиллерия ВСУ решила не останавливаться.

Девяностолетняя Александра Герасимовна в результате обстрела осталась без жилья. Приютил сосед, который сам живет в полуразрушенном доме. Помимо жилых домов и промышленных объектов удары артиллерии разрушили рынок, повредили здания школы, больницы, родильного дома.

Этот июнь запомнился жителям Донбасса беспрецедентной жестокостью ВСУ по отношению к мирному населению. Мы продолжаем собирать свидетельства военных преступлений. Виновные должны понести наказание.

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