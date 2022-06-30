Песков ответил на вопрос о контактах РФ и США по стратегической стабильности

Также пресс-секретарь президента России ответил журналистам на их вопрос о контактах российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

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В Кремле ответили на вопрос о контактах между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такого диалога не было и в настоящий момент он не планируется.

«К сожалению, пока каких-то планов осязаемых нет на этот счет», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос представителей прессы.

Также Песков ответил журналистам на их вопрос о контактах российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Он подтвердил, что диалога двух президентов с начала специальной военной операции не было.

Ранее российский посол в Штатах Анатолий Антонов заявил, что коллеги в Вашингтоне на данный момент не готовы к диалогу с РФ по стратегической стабильности. Однако Москва может ждать, сколько необходимо, пока США «созреют», добавил он.