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Испытания гиперзвуковой ракеты США на Гавайях обернулись неудачей

Анна Назайкина
12:40 30.06.2022
В Пентагоне отметили, что это стало второй неудачной попыткой испытания в рамках программы неядерного быстрого удара.
Испытания гиперзвуковой ракеты США на Гавайях обернулись неудачей
© Фото: David B. Gleason from Chicago, IL. The Pentagon, CC BY-SA 2.0, Wikimedia
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В Пентагоне заявили о неудачном испытании гиперзвуковой ракеты на Гавайях, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на американское оборонное ведомство. Как утверждается, испытания провалились из-за того, что возникли трудности при запуске ракеты.

«Отказ произошел после включения двигателя», - сказал представитель министерства Тим Горман, слова которого приводит агенство.

Аппарат пытались запустить накануне, 29 июня. Отмечается, что это стало второй неудачной  попыткой испытания в рамках программы неядерного быстрого удара.

Ранее, 14 июня, американским ВСС удалось успешно испытать гиперзвуковую крылатую ракету (ARRW). Сообщалось, что аппарат стартовал с юга калифорнийского побережья, а скорость ракеты смогла превысить скорость звука в 5 раз.

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