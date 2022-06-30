Испытания гиперзвуковой ракеты США на Гавайях обернулись неудачей

В Пентагоне отметили, что это стало второй неудачной попыткой испытания в рамках программы неядерного быстрого удара.

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В Пентагоне заявили о неудачном испытании гиперзвуковой ракеты на Гавайях, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на американское оборонное ведомство. Как утверждается, испытания провалились из-за того, что возникли трудности при запуске ракеты.

«Отказ произошел после включения двигателя», - сказал представитель министерства Тим Горман, слова которого приводит агенство.

Аппарат пытались запустить накануне, 29 июня. Отмечается, что это стало второй неудачной попыткой испытания в рамках программы неядерного быстрого удара.

Ранее, 14 июня, американским ВСС удалось успешно испытать гиперзвуковую крылатую ракету (ARRW). Сообщалось, что аппарат стартовал с юга калифорнийского побережья, а скорость ракеты смогла превысить скорость звука в 5 раз.