Путин заявил об угрозе глобальной правовой системе

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Нелегитимные санкции, неуважение к суверенитету государств и разрушение договоров стратегической стабильности ставят под сомнение саму суть глобальной правовой системы. Об этом в приветственном слове к открытию десятого Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявил президент России Владимир Путин.

«Применение нелегитимных санкций, игнорирование фундаментальных принципов уважения к суверенитету государств и невмешательства в их внутренние дела, разрушение договоров в сфере стратегической стабильности не только наносят урон отношениям между странами и народами, но и ставят под сомнение саму суть глобальной правовой системы», - приводит слова главы государства сайт ПМЮФ.

Путин также отметил, что Россия, как одна из ведущих мировых держав, неизменно отстаивает принцип верховенства закона и считает это базовым условием для справедливого многополярного миропорядка, основанного на равноправном взаимодействии во всех сферах.

Ранее президент России обратил внимание, что антироссийские санкции в первую очередь ударили по самим инициаторам ограничений. При этом Путин обратил внимание, что российская экономика остается открытой для всего мира.