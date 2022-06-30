Модернизированные 100 рублей: какие особенности у новой купюры

В частности, на банкнотах размещен QR-код, ведущий на официальный сайт ЦБ.

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В Центробанке рассказали, в чем состоит особенность новой сторублевой купюры, презентация которой состоялась сегодня. Над дизайном банкноты больше года трудились художники Гознака и ЦБ.

Работая над новым обликом купюры, специалисты приняли решение отойти от строгой привязки к городской тематике, когда каждый российский регион был представлен на купюрах.

На лицевой стороне напечатаны Спасская башня Кремля, парк «Зарядье», Останкинская башня, здание МГУ на Воробьевых горах. На обратной стороне изображен Ржевский мемориал.