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Модернизированные 100 рублей: какие особенности у новой купюры

Анна Назайкина
11:59 30.06.2022
В частности, на банкнотах размещен QR-код, ведущий на официальный сайт ЦБ.
© Видео: Банк России © Фото: Банк России
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В Центробанке рассказали, в чем состоит особенность новой сторублевой купюры, презентация которой состоялась сегодня. Над дизайном банкноты больше года трудились художники Гознака и ЦБ.

Работая над новым обликом купюры, специалисты приняли решение отойти от строгой привязки к городской тематике, когда каждый российский регион был представлен на купюрах.

На лицевой стороне напечатаны Спасская башня Кремля, парк «Зарядье», Останкинская башня, здание МГУ на Воробьевых горах. На обратной стороне изображен Ржевский мемориал.

© ТРК «Звезда»

При наклоне банкноты голографическая защитная нить и число «100» переливаются разными цветами. Новые банкноты покрыты лаком, чтобы продлить срок их службы на треть. Также на них размещен QR-код, который направляет на официальный сайт ЦБ.

© ТРК «Звезда»

Рядом с изображениями столичных достопримечательностей при приближении можно обнаружить специальные узоры и надписи «Сто рублей». Текст «Билет Банка России», штрихи по краям банкноты и число «100» имеют повышенный рельеф.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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