Украина потеряла 1 400 беспилотников с начала спецоперации

Кроме этого, украинская сторона недосчиталась 224 самолетов, 143 вертолетов, 353 ЗРК, 3 859 танков и боевых бронированных машин, 698 боевых машин РСЗО, 3 059 орудий и минометов, а также 3 916 единиц специальной военной автотехники.

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В Минобороны России озвучили актуальные данные по потерям украинской военной техники в ходе специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 224 самолета, 134 вертолета, 1 400 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3 859 танков и других боевых бронированных машин», - заявил Конашенков.

Кроме этого, по его словам, украинская сторона недосчиталась 698 боевых машин РСЗО, 3 059 орудий и минометов, а также 3 916 единиц специальной военной автотехники.

Также официальный представитель Минобороны России заявил об уничтожении пункта управления украинской оперативно-стратегической группировки «Хортица» в городе Днепропетровск.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов