Украина потеряла 1 400 беспилотников с начала спецоперации
В Минобороны России озвучили актуальные данные по потерям украинской военной техники в ходе специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 224 самолета, 134 вертолета, 1 400 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3 859 танков и других боевых бронированных машин», - заявил Конашенков.
Кроме этого, по его словам, украинская сторона недосчиталась 698 боевых машин РСЗО, 3 059 орудий и минометов, а также 3 916 единиц специальной военной автотехники.
Также официальный представитель Минобороны России заявил об уничтожении пункта управления украинской оперативно-стратегической группировки «Хортица» в городе Днепропетровск.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов