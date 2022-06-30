Армия Танковая дуэль и уничтожение диверсантов: в Минобороны рассказали о новых подвигах бойцов ВС РФ на Украине Решительные и грамотные действия российских военнослужащих позволили им выйти победителями из столкновений с украинскими националистами. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Младший сержант Григорий Сазонов в составе группы штурмовал опорный пункт националистов. Обороняясь, противник вел ответный минометный огонь в сторону российских военнослужащих. Несколько десантников, в том числе командир группы, получили ранения. Оценив обстановку, младший сержант Сазонов, взяв радиостанцию командира и вызвал боевую машину для прикрытия и эвакуации раненых. © ТРК "Звезда" До прибытия машины Григорий вынес раненных сослуживцев из-под огня противника и оказал им первую медицинскую помощь. Заняв оборону, Григорий огнем из стрелкового оружия, сорвал попытки националистов, взять в плен раненых. После того, как был взят опорный пункт националистов, продвигаясь к населенному пункту, занятому боевиками, Григорий обнаружил группу вражеских диверсантов. Доложив своему командиру о местонахождении врага, Григорий Сазонов принял решение навязать бой и не дать противнику возможность сменить позиции. Ведя плотный огонь по националистам, Григорий позволил своей группе обойти их с флангов. Результатом смелых и грамотных действий младшего сержанта стало окружение и полное уничтожение диверсионно-разведывательной группы противника из 10 националистов, без потерь с нашей стороны. Экипаж танка под руководством старшего сержанта Сергея Пятина, выполняя боевую задачу в составе батальонно-тактической группы, вел наступление на укрепленный район противника. Встретив ожесточенное сопротивление, командир танковой роты принял решение обойти укрепленные позиции националистов с фланга. Совершив маневр, подразделение зашло во фланг противника, которого поддерживало до 300 человек пехоты и восемь БМП, занявших выгодный рубеж на опушке леса. © ТРК "Звезда" Танк старшего сержанта Пятина одним из первых вышел на огневую позицию. Сергей двумя прицельными выстрелами уничтожил танк и БМП противника. В ходе боя по танку старшего сержанта было выпущено несколько управляемых ракет и до двух выстрелов из ручных противотанковых гранатометов. Очередное попадание по танку Сергея вывело из строя башню. Сориентировавшись в ситуации, сержант дал команду механику-водителю маневрировать так, чтобы старший сержант Пятин мог вести огонь по противнику. Благодаря грамотным действиям и точному выполнению команд, старший сержант Пятин смог продолжить вести прицельный огонь, уничтожив при этом танк и БМП, расчет гранатометчиков и до 20 человек пехоты противника. В результате проявленного мужества и профессионализма старшего сержанта Сергея Пятина удалось выполнить поставленную задачу. Противник, несмотря на численное превосходство, оставил позиции. © ТРК "Звезда" Старший сержант Алексей Скулкин, действуя в составе подразделения, под минометным обстрелом противника, одним из первых форсировал водную преграду и приступил к захвату рубежа обороны националистов. Река находилась на пути следования наших войск, и препятствовала освобождению населенного пункта, занятого неприятелем. Закрепившись со своей группой на выгодном рубеже противоположного берега реки, Алексей организовал оборону, выставил наблюдательный пост, чем обеспечил прикрытие наводимой переправы для дальнейшего продвижения подразделений второго эшелона, а также подразделений боевого и тылового обеспечения бригады морской пехоты. Противник неоднократно предпринимал попытки вернуть контроль над берегом, однако Алексей Скулкин, вместе с подчиненными смогли их все отразить. Смелые и решительные действия Алексея обеспечили быстрое наведение переправы и стремительную переброску войск на противоположный берег. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика