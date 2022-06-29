Боевой полет на предельно малых высотах: кадры из кабины Ми-35 на Украине
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 мчится со скоростью свыше двухсот километров в час на предельно низкой высоте. Земля всего в каких-то пяти-семи метрах, но перед самой лесополосой боевая машина резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет. Этот прием летчики называют кабрированием. Его выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям на большом удалении. Те летят словно по навесной траектории на несколько километров вдаль. Для противника этот маневр предельно внезапен: выныривая из-за деревьев, вертолет словно появляется из ниоткуда. Но сразу после нанесения удара он становится уязвимым для противника.
«По-другому никак. Для того, чтобы противник нас не мог обнаружить до самого последнего момента. Он видит нас в течение нескольких секунд во время атаки. Далее, после отворота, мы также падаем на предел и прячемся за деревьями, в овраге, за складками рельефа», - объяснил командир вертолета Ми-35 Николай.
В этот раз по вертолету пытались стрелять из укрытия во время отхода. Тепловые ловушки сработали автоматически и увели ракету ПЗРК противника в сторону. Заметить такую засаду с воздуха бывает крайне сложно, а отбить нападение - еще сложнее.