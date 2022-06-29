Армия Боевой полет на предельно малых высотах: кадры из кабины Ми-35 на Украине Михаил Аброськин В результате успешного выполнения очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 мчится со скоростью свыше двухсот километров в час на предельно низкой высоте. Земля всего в каких-то пяти-семи метрах, но перед самой лесополосой боевая машина резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет. Этот прием летчики называют кабрированием. Его выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям на большом удалении. Те летят словно по навесной траектории на несколько километров вдаль. Для противника этот маневр предельно внезапен: выныривая из-за деревьев, вертолет словно появляется из ниоткуда. Но сразу после нанесения удара он становится уязвимым для противника. «По-другому никак. Для того, чтобы противник нас не мог обнаружить до самого последнего момента. Он видит нас в течение нескольких секунд во время атаки. Далее, после отворота, мы также падаем на предел и прячемся за деревьями, в овраге, за складками рельефа», - объяснил командир вертолета Ми-35 Николай. В этот раз по вертолету пытались стрелять из укрытия во время отхода. Тепловые ловушки сработали автоматически и увели ракету ПЗРК противника в сторону. Заметить такую засаду с воздуха бывает крайне сложно, а отбить нападение - еще сложнее. © ТРК "Звезда" Ми-35 отрабатывают по несколько боевых вылетов в день. Новые цели от разведки приходят постоянно. Работают в составе смешанных вертолетных групп. «У нас есть ударная группа: это два вертолета Ми-35. Мы выполняем непосредственно авиационное применение, а далее идет группа прикрытия: это вертолет Ми-28. Если по нам была работа ракетой, Ми-28 обнаружит, откуда был след, откуда была пущена ракета - он отрабатывает в этой местности и подавляет огонь средств ПВО противника», - добавил Николай. Вертолет только вернулся с боевого вылета и тут же перезагружается боевой комплект. Это неуправляемые авиационные ракеты, кумулятивные снаряды. Ими стреляют по бронетехнике и укреплениям противника. «По данным разведки - нашли противника: цель площадная. Командир поставил задачу - мы ее уяснили. В течение определенного времени пошли на вертолет, выполнили взлет. Полет выполняли на предельно малой высоте с использованием складок рельефа местности. Вышли на цель. Так как цель площадная - работали кабрирование. Парой отработали. Цель, по данным пехоты, была уничтожена. Задача достигнута. Выполнили отворот на максимальной скорости на минимальной высоте. Во время отворота сработал бортовой комплекс обороны. Была атака сзади. И бортовой комплекс обороны успешно справился со своей задачей, отвел ракету - никто не пострадал. Ушли, пришли, сели - отработали», - добавил Николай. Под каждым крылом по 20 неуправляемых снарядов, всего - 40. Так же вертолеты могут оснащаться несколькими управляемыми ракетами для уничтожения тяжелой бронированной техники. Перезагрузку комплекта приходится делать несколько раз за день. Высокий расход обусловлен частыми вылетами. Невероятно быстрые и маневренные Ми-35 появляются неожиданно, обрушивают на противника всю свою мощь и исчезают, словно их и не было. Сейчас на передовой это одно из самых эффективных средств поддержки российских военных сил. Ми-35 - одна из основных ударных сил армейской авиации, чьи ракеты должны подавить наступление, уничтожить очередной танк, БТР, минометный расчет, который пытается подобраться к российским позициям слишком близко. Пока одни экипажи армейской авиации Западного военного округа только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету. В режиме взлет-посадка аэродром работает нон-стоп. Каждому боевому заданию предшествует скрупулезная предполетная подготовка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика