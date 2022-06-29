До 40 процентов летальности: вирусолог рассказал, чем опасен вирус конго-крымской лихорадки

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Вирус конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) вызывает тяжелые случаи заболевания, на вспышках его летальность составляет до 40%, а специфическое лечение и вакцина отсутствуют. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Этот вирус на территории России не так сильно распространен, не так много случаев. Болезни, которые он вызывает, - это тяжелые болезни, геморрагическая лихорадка, которая может дать довольно высокую летальность, до 40% на вспышках», - пояснил он.

Специфического лечения, как и вакцины, от этого заболевания не существует, добавил собеседник. Хорошая же новость заключается в том, отметил Альтштейн, что вирус ККГЛ не способен к эпидемическому распространению, так как передается клещами и может вызывать только локальные вспышки. Это значит, что новой пандемии ждать от него не стоит.

Что касается нового штамма, то двух одинаковых штаммов вируса в целом не бывает, уточнил вирусолог. Но когда распространяется вирус с похожей мутацией, возникает новый вариант. Пока никаких данных о том, что новый штамм более опасный, чем предыдущие, не обнародовано, заметил Альтштейн.

Ранее в Сеченовском университете сообщили об обнаружении нового штамма ККГЛ на юге России. Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы оценить его генетическое разнообразие и географическое распространение.