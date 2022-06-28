В России обнаружили новый штамм конго-крымской лихорадки

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На юге России обнаружен новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

«На юге России обнаружена новая линия вируса конго-крымской геморрагической лихорадки», - заявили в университете.

Как уточняется, это заболевание распространено в некоторых странах Африки, на Балканах, Ближнем Востоке, в Азии, также вирус встречается на юге европейской части России. Проведенное российскими специалистами исследование установило, что 596 образов штаммов из российских регионов относятся к линии «Европа-1», один - к линии «Африка-3», и еще шесть к абсолютно новой линии «Европа-3». Чтобы оценить генетическое разнообразие и географическое распространение новой линии в России, а также ее опасность, ученые планируют провести дополнительные исследования.

В то же время в Роспотребнадзоре агентству уточнили, что вспышка ККГЛ России не грозит, а обнаружение нового штамма не должно вызывать поводов для беспокойства.

Ранее врач-биофизик предположила, что новый штамм коронавируса придет в Россию и Европу уже этой осенью.