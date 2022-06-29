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В Минтрансе заявили, что россиянам вернут деньги за отмененные авиарейсы

Андрей Аркадьев
09:27 29.06.2022
Возвращаются средства за полеты с 24 февраля по 1 июля на внутренних рейсах и с 24 февраля по 31 октября на международных.
В Минтрансе заявили, что россиянам вернут деньги за отмененные авиарейсы
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Пассажиры получат обратно все деньги за отмененные из-за санкций и ограничений работы российских аэропортов авиаперелеты. Речь идет как о внутренних, так и о международных рейсах.

Министерство транспорта РФ заключило с 20 авиакомпаниями соответствующие соглашения на сумму 16,9 миллиардов рублей на возврат средств. Как сообщает пресс-служба ведомства, планируется заключить дополнительные договора в августе и в октябре.

Авиакомпании вернут деньги как минимум за один миллион билетов и при этом смогут сохранить оборотные средства.

Накануне сообщалось, что впервые с 2014 года будет запущено регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Маршруты станут доступны с 1 июля 2022 года.

Ранее стало известно, что для гражданских автомобилей стал доступен маршрут между Крымом и Донбассом через Херсон, Мелитополь и Мариуполь.

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