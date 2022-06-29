Экспертиза выявила психопатию у приговоренного к смертной казни в ДНР наемника

Поставленный диагноз не относится к заболеваниям, а является особенностью характера, сказал источник ТАСС.

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Один их трех приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) иностранных наемников - гражданин Марокко Брагим Саадун - страдает психопатией. Такой результат показала проведенная психиатрическая экспертиза, сообщил ТАСС знакомый с материалами дела источник.

«Экспертиза выявила у него психопатию», - сказал собеседник агентства.

Поставленный диагноз не относится к заболеваниям, а является особенностью характера, уточнил он. Источник также рассказал, что Саадун ранее учился в университете в Киеве и получил техническую специальность.

Участвовавшие в боевых действиях с украинской стороны британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Брагим Саадун 9 июня были приговорены судом ДНР к смертной казни. В течение месяца они могут обжаловать приговор.

Пока только адвокаты Пиннера обратились в суд с просьбой заменить наказание для него на пожизненное заключение. Эйслин принял решение подавать апелляцию самостоятельно, однако пока ожидает помощи от МИД Великобритании. Что касается Саадуна, известно, что его родственники связались с адвокатами и сделали запрос на общение с молодым человеком, в ДНР на это согласились.