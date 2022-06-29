Боец ЛНР показал, откуда украинская снайперша расстреливала мирных в Красном Лимане

Стрелок заняла позицию на крыше одной из многоэтажек Красного Лимана

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» побывал в самом опасном районе Красного Лимана - Южном. До сих пор его каждый день обстреливают боевики Вооруженных сил Украины.

Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) показали съемочной группе телеканала здание, с крыши которого устраивали настающую охоту на людей. Стрелка долго не могли выкурить оттуда, она успел расстрелять десятки мирных жителей.

«Здесь, на крыше девятиэтажного здания находилась снайперская лежка. Снайпер ВСУ, это была женщина. Для нее весь город был, как на ладони. И она расстреливала мирных жителей, проводила различные диверсии», - рассказал военнослужащий НМ ЛНР под позывным «Прокурор».

С одной из крыш можно наблюдать и линию фронта - на горизонте поднимается дым. По позициям ВСУ работает российская артиллерия.

Несмотря на обстрелы, в Красный Лиман возвращается мирная жизнь. Люди наводят порядок на улицах, стараясь не обращать внимание на окружающие их руины.