Надежда среди руин: как в Красный Лиман возвращается мирная жизнь

Сейчас мирные жители находятся под защитой Народной милиции ЛНР, но многие все равно боятся покидать убежища из-за страха попасть под обстрел ВСУ.

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Бывшее общежитие железнодорожного училища. Теперь это пристанище для беженцев из прифронтовых поселков Краснолиманского района. Сюда людей под обстрелами вывозили российские и луганские военные. Накануне приезда съемочной группы снаряды ВСУ настигли людей и здесь. Один залетел во двор общежития, другой ударил в здание. Контузило женщину.

«Около шести обстрелы начались. У нас там внизу место есть, где мы сидим. Ребята с нами были, говорили: "Прилет, закрывайте уши, открывайте рот"», - рассказала беженка из Каравана Татьяна Моисеенко.

Впрочем, вооруженные силы Украины применяли в этих местах оружие и пострашнее.

«Вот остатки фосфорных зарядов. Это все, что от них остается. Снаряд на подлете к земле распадается на сотни элементов, которые горят, падают хаотично и поджигают все на своем пути. Их невозможно потушить», - объяснил военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным «Ярс».

В Красном Лимане до сих пор много переодетых в гражданское боевиков ВСУ, которые не отреклись от своего дела.

«Вчера женщину взяли. Она огонь корректировала», - отметил боец НМ ЛНР с позывным «Воркута».

Южный район красного Лимана самый опасный. Там до сих пор происходят обстрелы. Военнослужащие луганской народной милиции показали здание, с крыши которой устраивали настоящую охоту на людей. Стрелка долго не могли выкурить оттуда и он успел расстрелять десятки мирных жителей.

«Снайпер ВСУ. Это была женщина. Для нее весь город был, как на ладони. Она расстреливала мирных жителей, проводила различные диверсии», - показал позиции снайпера военнослужащий ЛНР с позывным «Прокурор».

Сейчас отсюда можно наблюдать линию фронта. На горизонте дымы. Это работает артиллерия ВС РФ по позициям ВСУ. Как раз по кромке леса находятся украинские военные. Внизу боец с позывным «Прокурор» показывает находку, которую недавно обнаружил в одной из краснолиманских школ. Настольную игру с незамысловатым названием «УПА»* (запрещенная в РФ организация).

«Пропагандируют УПА*. Показывают их, как героев. Вот, пожалуйста, Бандера», - показывает «Прокурор».

На одной из центральных улиц, среди сгоревших магазинов и школ встречаем Ольгу.

«Каждую ночь выезжал танк и стрелял по домам. Украинский танк. Каждую ночь катался по улицам, стрелял. В какой дом попадет, туда попадет. Они сказали, что, когда будут уходить, то в живых нас не оставят», - рассказала женщина.

Ольга возвращается с работы. Она вместе с другими жителями наводит порядок на улицах города после обстрелов. Сейчас это самая востребованная вакансия. Зовет на небольшую экскурсию.

«В основном, они жили по школам, общежитиям. Вот в этом центре были для детей. Бабушка подошла, попросила: "Сыночки, что вы делаете? Уйдите. У нас же тут детки, мы в подвалах сидим". А он сказал: "Бабуля, уйди отсюда, пока жива. Могу стрельнуть сейчас"», - вспомнила Ольга.

Оказывается, в Красном Лимане бои начались задолго до появления российской армии и народных милиций ДНР и ЛНР. И воевали ВСУ не только с мирными гражданами.

«Стреляют и оттуда, и оттуда. Но вас то еще не было здесь ни в марте, ни в апреле. Вы зашли в мае. Они друг в друга стреляли», - отметила женщина.

Подвал, в котором она и еще 30 человек прожили больше месяца. В кромешной тьме только тусклые фонарики, чтобы головой не удариться о балки. Вместо матрасов снопы сена. Душевая в каморке наверху. Хотя сейчас сюда падают снаряды редко, некоторые люди продолжают жить в бункере. Больше негде. Ольга уже перебралась в дом к соседям. Ее жилище тоже пострадало. Теперь ждет, когда в город завезут стройматериалы, чтобы начать восстановление дома.

*ОУН и УПА - организации, запрещенные в РФ.