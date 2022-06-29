В Уфе маршрутка столкнулась с двумя авто и отлетела на пешеходов

В результате аварии травмы получили восемь человек.

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Восемь человек пострадали аварии с участием маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей в центре Уфы. Из-за столкновения автобус отбросило на пешеходов.

Инцидент произошел около 8.00 (6.00 мск) на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса в Кировском районе. Столкнулись микроавтобус Ford Transit, легковушки Subaru Forester и Audi A4. От удара автобус отбросило на трех пешеходов.

В результате аварии водитель Audi и три его пассажира госпитализированы, медицинская помощь также потребовалась водителю автобуса, который был в салоне без пассажиров. В медучреждение доставлены и три пешехода, среди которых 11-летняя девочка.