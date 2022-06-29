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В Уфе маршрутка столкнулась с двумя авто и отлетела на пешеходов

Анна Касаткина
07:44 29.06.2022
В результате аварии травмы получили восемь человек.
В Уфе маршрутка столкнулась с двумя авто и отлетела на пешеходов
© Фото: V_Sevastyanov, Telegram
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Восемь человек пострадали аварии с участием маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей в центре Уфы. Из-за столкновения автобус отбросило на пешеходов.

Инцидент произошел около 8.00 (6.00 мск) на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса в Кировском районе. Столкнулись микроавтобус Ford Transit, легковушки Subaru Forester и Audi A4. От удара автобус отбросило на трех пешеходов.

В результате аварии водитель Audi и три его пассажира госпитализированы, медицинская помощь также потребовалась водителю автобуса, который был в салоне без пассажиров. В медучреждение доставлены и три пешехода, среди которых 11-летняя девочка.

© V_Sevastyanov, Telegram
© V_Sevastyanov, Telegram

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, сообщили в пресс-службе МВД по Башкортостану.

В минувшие выходные в аварии в Самарской области погибли пять человек. Автомобиль с людьми съехал в кювет и затем загорелся.

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