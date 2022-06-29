Военные РФ доставили гумпомощь дому-интернату в Херсонской области

Гумпомощь для больных детей собирали простые россияне, а также общественные и благотворительные организации.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военные навестили детей в Днепрянском психоневрологическом доме-интернате в Херсонской области и привезли им воду, продукты, лекарства, сообщает Минобороны России.

Гумпомощь для больных детей собирали простые россияне, а также общественные и благотворительные организации.

«Я хочу поблагодарить всех людей, причастных к этой помощи. В нынешнее трудное время все эти лекарства, медикаменты и продукты питания, средства гигиены – это все вовремя и очень нужно для наших подопечных», - сказал директор дома-интерната Владимир Семенов.

Ранее мы рассказывали, как российские военнослужащие завозят гумпомощь детским домам и школе-интернату ЛНР. Доставляют не только продуктовые наборы с кондитерскими изделиями, чаем и сладостями, но и детские игрушки, в которых особенно нуждаются детские дома на освобожденных территориях.

Начиная с 2 марта Россия передала нуждающимся жителям Украины около 37,5 тысяч тонн гумпомощи и провела свыше 1 200 гуманитарных акций.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов