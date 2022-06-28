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Под прикрытием силовиков: как стартовал саммит НАТО в Мадриде

Дария Сенникова
22:48 28.06.2022
Руководители стран-участниц альянса обсудят дальнейшее фактическое расширение на Восток.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alberto Ortega, Keystone Press Agency, Global Look Press
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В Мадриде стартовал трёхдневный саммит НАТО, на который съехались главы стран-участниц Североатлантического альянса. Они обсудят новые вызовы и примут стратегическую концепцию блока до 2030-го года. Уже известно, что главной угрозой безопасности назовут Россию. Также планируется одобрить увеличение в семь раз численности военнослужащих в Европе. Предполагается разместить более 300 тысяч бойцов.

Символично, что первый день саммита проходит в выставочном комплексе «Фериа де Мадрид». Здесь же четверть века назад альянс после окончания холодной войны официально пригласил Чехию, Венгрию и Польшу присоединиться к военному блоку в обход договорённости с Россией не расширяться на Восток. И сегодня же западные агентства публикуют видео погрузки нескольких сотен военнослужащих элитной боевой дивизии армии США в Европу.

«За несколько последних месяцев численность войск НАТО на восточных рубежах увеличилась в 10 раз до 40 тысяч человек. В совокупности с военнослужащими национальных армий общая численность достигает 300 тысяч человек. Плюс американский контингент в Европе приблизился к 100 тысячам человек», - высказал мнение военный эксперт Павел Черемисин.

Сопровождается саммит протестами местных жителей. Испанцы призывы не втягивать страну в военные планы НАТО. На дни проведения саммита в город стянули 10 тысяч силовиков, в небо запустили беспилотники и авиацию, а по улицам разъезжают бронеавтомобили.

Однако политики настроены серьезно. Не обойдется без обсуждения предоставления военной помощи Украине. Как будут помогать Киеву, решится в ближайшие три дня. Великобритания планирует призвать участников альянса делать упор на наращивание оборонных бюджетов.

На саммите прояснится и перспективы Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Против их принятия жесткую позицию занимает Турция. Также собравшиеся обсудят Китай. Его впервые упомянут в новой концепции в качестве страны, которая якобы бросает вызов интересам НАТО.  Это еще раз подтверждает агрессивный характер поведения альянса.

Впереди еще два дня работы саммита. Итоги подведут 30 июня. В Министерстве иностранных дел России уже заявили, что Москва сделает выводы о том, как вести дела с западными партнерами.

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