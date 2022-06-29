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Российские ученые разработали метод безболезненных операций на коже

Виктория Ивашечкина
05:26 29.06.2022
Эксперты, которые провели ряд исследований, предложили использовать специальную нетермальную плазму во время процедур.
Российские ученые разработали метод безболезненных операций на коже
© Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
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Российские ученые из Лаборатории оптических излучений Балтийского федерального университета имени Канта разработали безболезненный метод проведения хирургических операций на коже.

Эксперты предложили использовать нетермальную плазму. Это специальный ионизированный газ, где электроны обладают высокой температурой, положительные ионы - низкой. При этом температура плазмы достигает около 40 градусов Цельсия. И в данном случае хирургическая операция проходит безболезненно. 

По мнению ученых, данный метод можно использовать для обработки открытых ран. Дело в том, что плазма способна стимулировать ускоренное заживление, сообщает «Газета.ru». 

Ранее сообщалось, что ученые из США разработали новый метод анализа крови, который позволяет определить насколько высок риск сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности в течение ближайших четырех лет жизни человека. Исследование основано на измерении содержания белков в крови.

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