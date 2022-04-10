Ученые разработали метод анализа крови, который в два раза лучше предсказывает инсульт

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Ученые из США разработали новый метод анализа крови, который позволяет определить насколько высок риск сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности в течение ближайших четырех лет жизни человека. Исследование основано на измерении содержания белков в крови. Об этом говорится в издании The Guardian.

С помощью этого метода врачи могут определить, работают ли прописанные пациенту препараты и не нужно ли изменить схему лечения. Исследователи подчеркнули, что новый метод работает в два раза точнее, чем существующая система показателей.

Ранее группа ученых из Гарвардского университета пришла к выводу, что регулярный прием ванны существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Из-за более высокой температуры в теплой ванне, кровеносные сосуды расширяются, что приводит к снижению давления на стенки кровеносных сосудов (артериального давления).