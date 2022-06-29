Путин ответил на вопрос о ракетном ударе по заводу в Кременчуге

Накануне в Минобороны РФ рассказали об уничтожении в Кременчуге ангаров с техникой и боеприпасами из США и европейских стран.

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Российская армия не наносит ударов по объектам гражданской инфраструктуры на Украине. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о ракетном ударе по заводу в Кременгуче.

«Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Нет в этом необходимости. У нас есть все возможности точно определить, где и что находится и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей. Просто по полям у нас никто не бьет. Как правило, это делается по результатам разведанных целей», - заявил президент.

Глава государства напомнил о тактике ВСУ, которые размещают тяжелое вооружение и боеприпасы в жилых кварталах. Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Кременчуге ВКС России уничтожили ангары с иностранным вооружением. Это произошло 27 июня. Удар был нанесен высокоточным оружием воздушного базирования. Конашенков добавил, что из-за детонации боеприпасов к западному оружию произошло возгорание в неработающем ТЦ, который находится рядом с заводом.