В Кремле пока не видели письмо отца марокканского наемника Путину

Сейчас Владимир Путин находится с официальным визитом в Ашхабаде, где принимает участие в Каспийском саммите.

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В Кремле еще не видели письмо отца приговоренного к смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР) иностранного наемника, гражданина Марокко Брагима Саадуна, к Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас Владимир Путин находится с официальным визитом в Ашхабаде, где принимает участие в Каспийском саммите. Сообщение представителя Кремля передает РИА Новости.

Напомним, отец Брагима Саадуна попросил Владимира Путина поспособствовать помилованию его сына. Родители наемника заявили, что доверяют российскому лидеру и его решениям, а также верят в справедливость правосудия в ДНР.