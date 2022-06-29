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Российские инструкторы провели медицинский мастер-класс для сирийцев

06:30 29.06.2022
Советы от профессионалов сломали привычные стереотипы и вооружили участников мероприятия необходимыми знаниями.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские инструкторы по медподготовке начали учить членов нашей диаспоры и сирийских медсестер оказанию первой помощи в экстренных ситуациях.

Первое, что нужно сделать, когда человек потерял сознание - это определить дыхание. Ценные советы от профессионала ломают привычные стереотипы и вооружают эффективными знаниями. Второй важный момент - это даже не научить оказывать первую помощь, а показать, как не навредить человеку неумелыми действиями.

Как определить тип травмы и состояние человека по положению его тела. Правильно нащупать пульс, остановить кровотечение и сделать искусственное дыхание. Все это слушатели курса тут же пробуют сделать на практике.

Мастер-класс российский инструктор по медподготовке проводит для представителей нашей диаспоры в Русском доме Дамаска. На курсы повышения квалификации приглашены и сирийские медсестры. Для них это «прокачка» собственных навыков. Ценные лайфхаки, которые в будущем спасут чью-то жизнь.

Участники мастер-класса с удивлением узнали о том, что перевернуть взрослого тяжелого человека в случае необходимости может даже школьник. Главное - владеть техникой.

Также в ходе обучения инструктор показал современные средства, необходимые для оказания неотложной медицинской помощи. Дав каждому возможность опробовать их своими руками.

В ходе этого мастер-класса русскоязычная диаспора увидела в действии новый жгут отечественного производства. Он уже не резиновый, а силиконовый. Не боится ни жары, ни холода. Растягивается, его просто невозможно порвать. Нет привычных дырочек с застежками. Фиксируется очень просто - одним или двумя узлами.

Дарин Эльхидер - наверное самая заинтересованная участница этих занятий. Девочка хочет стать врачом, а также мечтает выучиться на фармацевта и создать универсальное лекарство от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Я хочу стать фармацевтом, поступить в аспирантуру, чтобы изучать лекарства для сердца. У нас санкции, и любые лекарства не достаются так легко. Я хочу изучать лекарства, изобретать их из местного сырья, чтобы все жители могли приобрести препараты», - поделилась девушка.

Такие мастер-классы от российских специалистов очень актуальны для Сирии. Где невероятно интенсивное дорожное движение и высокий риск совершения терактов.

Такой урок ОБЖ, прошедший в непринужденной обстановке, всем очень понравился. Знания усваиваются легко и эффективно. Потому такая практика будет продолжена. Ведь, как говорят специалисты, в критические моменты ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а спустишься до уровня своей подготовки.

Ранее сообщалось, что российские военные передали подарки ученикам школы для глухих в Сирии. Воспитанники и преподаватели получили продовольственные наборы и канцелярские принадлежности. Помимо этого, российские военные привезли в подарок литературу на русском языке, в том числе книги о Великой Отечественной войне и о Москве.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Игорь Лапик, Николай Баранов.

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