Российские военные передали подарки ученикам школы для глухих в Сирии

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Преподаватель института глухонемых в Дамаске показывает, как нужно говорить «Россия» на языке жестов. Это слово выучили абсолютно все ученики специально к приезду нашей гуманитарной миссии.

Воспитанники этого особенного учебного заведения не могут говорить и слышать. Зато способны лучше других видеть и читать. Поэтому наши военные привезли в подарок литературу на русском языке, в том числе книги о Великой Отечественной войне и о Москве.

Несмотря на то что этот учебный центр называется институтом, здесь занимаются дети с 1-го по 12-й класс. Почти как в обычной школе. С одним лишь отличием - основной упор на язык жестов и сурдоперевод.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон привезли все, в чем нуждаются ученики, - фломастеры, карандаши, ручки, альбомы, пластилин, игрушки.

«Всего у нас 223 ученика. Мы даем глухонемым детям полноценное образование. Они изучают такие же предметы, как и все нормальные школьники. Учим их рисовать и показывать руками свои мысли. Российская гуманитарная помощь и подарки очень многое значат, потому что поднимают моральный дух у детей. Они радуются и чувствуют себя полноценными людьми», - рассказала директор института для глухонемых Саусан Рэзак.

Помимо школьных принадлежностей, наши военные доставили продовольствие для детей и взрослых.

Каждому в руки выдается по два пакета общим весом почти в десять килограммов. Это подсолнечное масло, чай, сгущенное молоко, рис и мука. В среднем этого должно хватить на несколько недель в зависимости от того, насколько большая семья.

«Сегодня центром примирения враждующих сторон была проведена гуманитарная акция в институте немых и глухих, роздано более 400 канцелярских наборов и более 100 продуктовых наборов для преподавателей», - рассказал представитель ЦПВС Евгений Чапурин.

В завершение состоялась небольшая экскурсия по аудиториям. Дети подарили нашим военнослужащим свои необычные и очень креативные бумажные поделки. И всем сердцем выразили надежду на скорую встречу в будущем.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов