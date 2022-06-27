МО РФ: Киев готовит провокацию на Криворожской ТЭС в Днепропетровской области

В случае реализации данного сценария и разрушения объектов ТЭС без электричества останутся жители большей части центральных регионов Украины и сотни объектов жизнеобеспечения.

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Киевский режим попытается реализовать очередную провокацию с целью обвинения Вооруженных Сил РФ в разрушении важнейших элементов жизнеобеспечения Украины и создании на территории страны энергетического и гуманитарного кризиса. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Для ее реализации украинское командование целенаправленно разместило свои вооруженные формирования на Криворожской теплоэлектростанции (г. Зеленодольск, Днепропетровская обл.), с территории которой подразделения артиллерии и РСЗО ежедневно (с 24 июня 2022 г.) осуществляют выход на огневые позиции, совершают систематические обстрелы северных районов Херсонской области и укрываются на электростанции, провоцируя российские войска на открытие ответного огня», - сказал он.

Михаил Мизинцев отметил, что украинские националисты могут сами взорвать элементы Криворожской ТЭС и представить мировому сообществу поддельные доказательства нанесения удара со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации.

Начальник НЦУО подчеркнул, что в случае успешной реализации данного сценария и разрушения объектов электростанции без света останутся жители большей части центральных регионов Украины и сотни объектов жизнеобеспечения.

Ранее в МО РФ сообщили, что ВСУ планируют подорвать дамбу в городе Курахово в ДНР. В зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка, а также посевные площади и сельскохозяйственные предприятия.

Материал подготовили: Максим Крюков и Николай Баранов.