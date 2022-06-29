Собянин дал старт третьему этапу модернизации НПЗ в Капотне

Это приведет к наращиванию объемов выпускаемого высококачественного моторного и дизельного топлива, а также бензина и керосина.

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Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт третьему этапу модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. В ходе него проведут самые сложные и технологичные работы - построят комплекс глубокой переработки нефти, благодаря чему завод сможет отказаться от выпуска мазута и перейти на полностью безотходное производство.

Это приведет к наращиванию объемов выпускаемого высококачественного моторного и дизельного топлива, а также бензина и керосина. Отдельно Сергей Собянин отметил экологичность предприятия.

«Это строительство нового завода на месте старого. Потому что ничего от старого оборудования здесь, как я понимаю, не остается. За эти годы, начиная с 2011 года, мы прошли огромный путь. Я очень благодарен компании, которая так активно последовательно внедряет новейшие технологии на этом заводе. Значительно улучшается экология, в том числе и Москвы-реки, и атмосферы, и глубина переработки, и качество топлива и так далее», - сказал градоначальник.

Как рассказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, в строительстве комплекса участвуют по большей части российские производители. Оборудование доставляют из пятнадцати регионов.

Нефтеперерабатывающее предприятие в Капотне начало свою работу еще в 1938 году. С 2011 года «Газпром нефть» проводит модернизацию завода. За несколько месяцев работы нового комплекса завод уже снизил воздействие на окружающую среду на 75%. Сегодня Московский НПЗ входит в число лучших НПЗ России. Так, например, здесь в 2021 году начал работу новый комплекс переработки нефти Евро+, который один заменил все пять установок прошлого поколения.