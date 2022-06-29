Джонсон предложил создать «новую Римскую империю» с Турцией и странами Африки

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Создать аналог Римской империи из Евросоюза и не входящих в него стран предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На саммите G7, проходящем в Берлине, политик вслед за предложением французского лидера Эммануэля Макрона выдвинул идею о формировании Европейского политического сообщества, в которое могли бы войти Турция и североафриканские государства. Якобы это поможет укрепить «региональное единство».

Ранее Макрон выдвинул идею создать политическое сообщество, которое будет шире, чем ЕС. Однако его предложение в первую очередь направлено на присоединение Украины и других восточноевропейских стран, которые не могут присоединиться к Евросоюзу. По словам президента Франции, новый союз позволит сотрудничать в различных сферах и придерживаться «основных ценностей» ЕС.

Напомним, на днях Украина и Молдавия получили статус кандидата в члены ЕС. Однако, по мнению экспертов, вступить в Евросоюз эти две страны смогут не скоро.