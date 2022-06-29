Египетский регулятор выдал «Росатому» разрешение на строительство энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»

Запрос на постройку первых двух реакторов из четырех был подан в ведомство 1 января 2019 года.

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Египетские власти выдали российской госкорпорации «Росатом» лицензию на строительство первого энергоблока АЭС в городе Эд-Дабаа, расположенном в трехстах километрах к северо-западу от Каира. Об этом сообщили в Управлении по ядерному и радиологическому регулированию Египта (NPPA).

Запрос на установку первых двух реакторов из четырех был подан в ведомство 1 января 2019 года.

Ранее в «Росатоме» выразили разочарование решением компании Fennovoima разорвать контракт по строительству АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Такой шаг выглядит абсолютно непонятным, отметили в госкорпорации. Финская энергетическая компания Fennovoima ранее заявила, что расторгает контракт на строительство АЭС с подрядчиком RAOS Project (входит в структуру «Росатома») из-за значительных задержек в последние годы, еще более усугубила положение дел ситуация на Украине.