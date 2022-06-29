Увеличенный боекомплект и наличие ТБМ: специалист о преимуществах нового образца «Панцирь-СМ»
Тульское Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова продемонстрировало детальную модель новой версии зенитного ракетно-пушечного комплекса ПВО «Панцирь-СМ» на форуме «Инженеры будущего».
Комплекс «Панцирь-СМ» имеет в наличии новый образец транспортно-боевой машины (ТБМ), что позволяет повысить боевую эффективность, потому что эта машина способна не только хранить и транспортировать ракетное вооружение, но и осуществлять боевую работу, а именно пуск зенитных управляемых ракет.
ТБМ не обладает пушечным вооружением, однако наличие ракетного вооружения позволяет также использовать эту машину для поражения воздушных объектов как в ближней, так и в дальней зоне. Темп стрельбы составляет до 5 тысяч выстрелов в минуту.
«Я думаю, что в ближайшее время мы увидим результаты деятельности целого коллектива Конструкторского бюро, непосредственно воплощенного на постах вооружения», - рассказал начальник отдела управления Центра подготовки специалистов Юрий Андронов телеканалу «Звезда».
Он отметил, что увеличенный боекомплект ракетного вооружения (теперь арсенал составляет 24 ракеты вместо 12) и наличие крано-манипуляторной установки позволяют решать задачу по перезагрузке зенитных ракет с транспортно-боевой машины на боевую машину.
По словам специалиста, получился некий симбиоз транспортно-заряжающей машины. В то же самое время она частично выполняет боевую работу по поражению воздушных объектов. Для этого у нее в составе нет радара обнаружения, но есть радар сопровождения и аппаратура, опознающая воздушные, наземные и надводные цели.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы вертолетов Ми-8 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» по сопровождению и прикрытию с воздуха железнодорожного состава, который доставляет материальные средства в зону специальной военной операции. Экипажи вертолетов армейской авиации Центрального военного округа продолжают обеспечивать надёжное прикрытие железнодорожных и автомобильных колонн с воздуха.