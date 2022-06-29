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Пиманов призвал создавать в РФ технологии, которые позволят ей информационно ни от кого не зависеть

Анна Назайкина
19:00 29.06.2022
На форуме «Инженеры будущего» он отметил, что Россия повернулась к техническому образованию и техническому развитию, что, по его мнению, является единственным возможным путем к прогрессу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов призвал создавать технологии, которые позволили бы РФ ни от кого не зависеть с информационной точки зрения.

На Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего» журналиста спросили, каким образом российские информационные службы противостоят западным оппонентам и фейкам, которые они тиражируют.

«Сейчас, когда нам рассказывают о том, что на Западе мы не ведем информационную войну, я всем говорю, что, конечно, не ведем, потому что нас там просто нет. Просто технологически в какой-то момент нас оттуда отключили. Мы боремся, как можем, здесь, на нашей территории, пока, слава богу, мы эту информационную войну выигрываем здесь», - сказал он.

Президент медиахолдинга обратился к молодым ученым с просьбой создавать в нашей стране технологии, которые бы позволили не только не выпадать из информационного поля, но и атаковать.

«Давайте сделаем технологии в нашей стране, которые позволят не только не быть отключенными в самые сложные моменты нашей истории, но при этом еще и атаковать, что называется, и технологически, и информационно. Там (на Западе. - Прим. ред.) очень жестко с нами обошлись, но я думаю, что все у нас впереди», - добавил Пиманов.

Он отметил, что Россия повернулась к техническому образованию и техническому развитию, что, по его мнению, является единственным возможным путем к прогрессу.

«Информационная война - это то, что исходит из мощностей, которые существуют в стране в этой области. Сделайте нам, пожалуйста, технологии, тогда мы не будем зависеть ни от кого», - заявил президент медиахолдинга.

Также на форуме выступил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он раскрыл технологию, в которой Россия на годы опережает ведущие военно-технические страны мира.

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