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Саммит «Большой семерки», прошедший в немецком городе Гармиш-Партенкирхен, потерпел неудачу на всех фронтах. Об этом пишет американская газета Politico.

«В момент, когда они завершали переговоры, самые влиятельные в мире лидеры, похоже, балансировали на грани неудачи на всех фронтах», - следует из материала издания.

По мнению авторов статьи, западные лидеры хвастались необычным и беспрецедентным согласием о необходимости бороться с вызовами, однако их решения выглядят саморазрушительными и противоречивыми.

«Например, это касается попыток снизить цены на нефть и газ при одновременном подтверждении стремления добиться отказа от использования ископаемого топлива», - отмечается в статье.

Также сообщается, что главы стран G7 предстали перед чрезвычайно сложным выбором между краткосрочными предвыборными задачами, которые диктуют нетерпеливые избиратели, и долгосрочными моральными обязательствами поступать правильно перед будущими поколениями.

Ранее стало известно, что лидеры «Большой семерки» на саммите G7 вспоминали президента Российской Федерации Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера. Разговор между лидерами «Большой семерки» произошел во время круглого стола, когда они должны были позировать несколько минут журналистам, прежде чем попросить их удалиться.