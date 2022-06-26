Комитет ВОЗ отметил чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян

Во всемирной организации отметили, что требуются интенсивные ответные меры борьбы с дальнейшим распространением вспышки.

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Комитет по чрезвычайным ситуациям Международных медико-санитарных правил ВОЗ «признал чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян. Об этом было сказано по итогам прошедшего совещания Комитета ВОЗ в связи со вспышкой оспы обезьян в нескольких странах.

Также Комитет констатировал, что требуются интенсивные ответные меры борьбы с дальнейшим распространением вспышки. Об этом сообщается в опубликованном итоговом отчете Комитета ВОЗ по прошедшей 25 июня встрече.

Также по итогам заседания призвали отслеживать ситуацию и через несколько недель сравнить ее развитие. Вместе с тем, Комитет «указал на то, что многие аспекты текущей вспышки в нескольких странах являются необычными».

«Некоторые страны-члены предположили, что, учитывая низкий уровень коллективного иммунитета против инфекции, вызванной вирусом оспы, существует риск дальнейшей устойчивой передачи среди широких слоев населения», - приводится соответствующая информация на сайте ВОЗ.

По итогам заседания Комитет указал на то, что «в странах Африканского региона ВОЗ активность вируса оспы обезьян в течение многих лет игнорировалась и плохо контролировалась».

Ранее глава НИЦ Александр Гинцбург заявил, что Россия готова разработать вакцину от оспы обезьян. Он добавил, что данный возбудитель относительно мало изучен.