Политолог оценил развитие отношений РФ и Турции после решения Анкары по НАТО

Накануне стало известно, что Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический блок. В результате встречи был подписан трехсторонний меморандум, который подтверждает, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит приглашение североевропейских стран стать членами Альянса.

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Отношения России и Турции переживают периоды то взлета, то падения. Охлаждение сменяется потеплением. Страны, безусловно, являются конкурентами на Кавказе и в Сирии. При этом Путин и Эрдоган находятся на одной волне, хотя иногда у них есть взаимоисключающие интересы. Им психологически легче договориться, чем с западными политиками. С таким мнением выступил политолог Константин Калачев.

«Союзниками мы не будем в силу адекватных причин, а партнерские отношения будут развиваться», - сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

По словам Калачева, отношения двух государств определяются тем, что есть не только противоречия и разногласия, но и общие интересы, главный из которых затрагивает торгово-экономическое сотрудничество. Анкара интересует Москву, как потребитель российского газа и как страна, где отдыхают миллионы россиян.

Другие темы, где есть общие интересы - Турция, являясь членом НАТО, занимает особую позицию по широкому кругу вопросов. Анкара в числе желающих стать участником БРИКС. Страна активно сотрудничает с отдельными субъектами РФ такими, как Татарстан. Таким образом поддерживаются исторические связи.

Также политолог отметил, что Турция интересна как рынок, как торговый партнер, инвестор и страна, в которую можно инвестировать, а также крупный покупатель российского золота, которому сейчас перекрывают доступ на западные рынки.

Ранее стало известно, что Турция поддержит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. В администрации Эрдогана сообщили, что североевропейские страны обязуются сотрудничать с турецкой стороной в сфере борьбы с терроризмом и не оказывать поддержку запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации под руководством исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Помимо этого, по итогам четырехсторонней встречи в столице Испании стороны пришли к соглашению по отказу от введения эмбарго на продукцию турецкого ВПК.