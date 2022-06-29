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Плен или уничтожение: в каком положении оказались ВСУ на Лисичанском направлении

Валентин Гвоздев
Максим Крюков
18:02 29.06.2022
В настоящее время идут активные боестолкновения российских войск и подразделений ВСУ в восточных районах Лисичанска, а также на территории нефтеперерабатывающего завода.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Геннадий Дубовой, РИА Новости
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Наступление российских войск на Лисичанском направлении развивается стремительно. Сейчас бои идут в восточных районах города, а также на территории нефтеперерабатывающего завода, который находится практически с противоминной стороны, то есть по сути наступление идет с двух сторон. Об этом рассказал корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев.

Волчеяровка - последний населенный пункт перед Лисичанском на южном направлении. Накануне он был полностью зачищен от украинских националистов. Часть из них отступила в сторону НПЗ и в Лисичанск.

Сразу же после этого неонацисты открыли артиллерийский огонь по селу. Сам же город находится в окружении, и, по некоторым данным, в Лисичанске происходят локальные стычки ВСУ и нацбатальонов. Такие выводы можно сделать исходя из радиоперехватов.

Не секрет, что именно нацбаты выполняют роль заградотрядов и стреляют в спины своим же бойцам при попытке сдаться в плен. Тем не менее у всей группировки ВСУ не осталось путей к отступлению, альтернатива сдаче в плен - полное уничтожение.

Ранее в Минобороны России сообщили о критической ситуации с продовольствием в ряде украинских подразделений на Лисичанском направлении. Игорь Конашенков заявил, что противник продолжает нести значительные потери. Например, в ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода большие потери понесла 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ.

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