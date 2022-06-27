Борисов: отечественные самолеты в авиакомпаниях РФ должны занять долю более 80% к 2030 году
Также за этот период планируется поставить отечественным авиаперевозчикам около 800 вертолетов.
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Отечественные самолеты в авиакомпаниях РФ должны занять долю более 80% к 2030 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
«Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2030 году должна вырасти до 81%», - сказал он в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Также за этот период планируется поставить отечественным авиаперевозчикам около 800 вертолетов, добавил Борисов.
Он отметил, что основа для полетов по России в отечественном парке - самолеты Superjet. По его словам, в эксплуатации порядка 150 таких самолетов.
В начале июня Борисов заявил, что первые 20 полностью российских пассажирских самолета «Sukhoi Superjet» выпустят к 2024 году.