Центробанк повысил порог по сумме переводов за рубеж для физлиц

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Центральный Банк России повысил месячный лимит переводов россиян и физических лиц из дружественных стран на свои зарубежные счета с 50 до 150 тысяч долларов. Так, ограничения будут действовать до 30 сентября текущего года включительно.

«С 8 июня российские резиденты - физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $150 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты - физические лица из дружественных стран», - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Кроме того, для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Вместе с тем все также действует запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции.

Ранее Банк России ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями. Также регулятор отметил, что право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется.