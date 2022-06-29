В НАТО заявили Украине, что не хотят видеть ее в альянсе

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В НАТО открыто заявили, что не хотят членства Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. По его словам, проходящий в Мадриде саммит не оправдал ожидания.

«Украине говорят, что вы не члены НАТО, потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст», - сказал чиновник в интервью агентству Bloomberg.

Также Жовква напомнил, что Украина просила у альянса оружие еще до начала специальной операции России, а позже - о беспилотной зоне и о членстве в НАТО, но его страна до сих пор не получила «никаких ответов».

Напомним, что саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. В ходе него уже приняли ряд политических заявлений. Так, например, Россию назвали самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса.

Кроме того, Швецию и Финляндию пригласили вступить в НАТО. В ходе успешных переговоров с Турцией удалось достигнуть договоренности по самому острому вопросу - поддержка этими странами курдских организаций, которые в Анкаре считают террористами. Финляндия и Швеция обязались помогать Турции в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее ответвлениями. Также обе страны снимут эмбарго на поставки оружия Анкаре.