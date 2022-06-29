ГД приняла во втором чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС

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Государственная Дума Российской Федерации в среду приняла во втором чтении законопроект, предполагающий создание единого Фонда пенсионного и социального страхования. Это сделают при помощи преобразования ПФР и присоединения к нему ФСС.

В правительстве уверены, что объединение функций Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ позволит ускорить получение услуг и сделать этот процесс удобным, в том числе и за счет создания единых офисов обслуживания.

Реформу проведут в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Предполагается, что его основой станет цифровая платформа, объединяющая все существующие в социальной сфере информационные системы.

Напомним, глава правительства России Михаил Мишустин поручил создать единый фонд пенсионного и социального страхования еще в апреле. Работа фонда должна быть обеспечена к началу 2023 года.