В России создадут единый фонд пенсионного и социального страхования

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Глава правительства России Михаил Мишустин поручил создать единый фонд пенсионного и социального страхования. Работа фонда должна быть обеспечена к началу 2023 года. Минтруду поручено до 5 мая представить график разработки и необходимые для проекта законы.

«Правительство активизирует работу над нормативной базой для создания в России единого фонда пенсионного и социального страхования. Объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС) сделает получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан... Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы», - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Также будет прорабатываться вопрос о создании единого тарифа страховых взносов. Обсуждается возможность перечисления средств в фонд единым платежом.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ предложило провести объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Социальный фонд России уже с 2023 года. Появление Социального фонда даст возможность обеспечить повышение единого стандарта сервиса.