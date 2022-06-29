Песков заявил, что решение Турции по НАТО не повлияет на отношения с Россией

По словам пресс-секретаря российского президента, решение Анкары никак не отразится на туристической сфере и поставках продовольствия между Россией и Турцией.

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Решение Турции поддержать присоединение Финляндии и Швеции к НАТО никак не повлияет на развитие двусторонних отношений между Москвой и Анкарой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Life.

Ответ представителя Кремля также подразумевал, что заключение турецкой стороной по новым членам Североатлантического блока не отразится на туристической сфере и поставках продовольствия между Россией и Турцией.

Накануне стало известно, что Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. При этом сообщается, что североевропейские страны обязуются сотрудничать с турецкой стороной в сфере борьбы с терроризмом и не оказывать поддержку запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации под руководством исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Кроме того, по итогам четырехсторонней встречи в столице Испании стороны пришли к соглашению по отказу от введения эмбарго на продукцию турецкого ВПК.