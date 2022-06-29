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Девушка с ребенком на руках: житель Новой Каховки рассказал о жертвах украинских обстрелов

Тимур Шерзад
16:25 29.06.2022
Местный житель признался корреспонденту «Звезды», что минувшая ночь под обстрелами была самой «жаркой» за все лето.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Житель Новой Каховки (Херсонская область) рассказал «Звезде» о последствиях украинских обстрелов. 

«Прибегаю сюда, тещу выводят. Слава Богу, теща жива. Дети, четверо детей - все живы. Слава Богу. Первое, что я услышал, жертвы были... Девушка с ребенком на руках, вынесли. Для меня эта ночь была самой "жаркой" за это лето», - признался местный житель.

По его словам, за сегодняшний день, если верить слухам, в Новой Каховке шесть человек жертв. При этом житель отмечает факт многочисленных «прилетов» с четырех утра. И это еще не конец - сколько их ждать еще, неизвестно. 

Ранее находящийся на лечении в больнице раненый житель Новой Каховки рассказал, как спасся от украинского обстрела.

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