Девушка с ребенком на руках: житель Новой Каховки рассказал о жертвах украинских обстрелов

Местный житель признался корреспонденту «Звезды», что минувшая ночь под обстрелами была самой «жаркой» за все лето.

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Житель Новой Каховки (Херсонская область) рассказал «Звезде» о последствиях украинских обстрелов.

«Прибегаю сюда, тещу выводят. Слава Богу, теща жива. Дети, четверо детей - все живы. Слава Богу. Первое, что я услышал, жертвы были... Девушка с ребенком на руках, вынесли. Для меня эта ночь была самой "жаркой" за это лето», - признался местный житель.

По его словам, за сегодняшний день, если верить слухам, в Новой Каховке шесть человек жертв. При этом житель отмечает факт многочисленных «прилетов» с четырех утра. И это еще не конец - сколько их ждать еще, неизвестно.

Ранее находящийся на лечении в больнице раненый житель Новой Каховки рассказал, как спасся от украинского обстрела.