Российские ЗАГСы перейдут на электронные носители с июня 2023 года

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Российские органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) с июня 2023 года перейдут на электронный документооборот, что позволит избежать получения свидетельства о смерти, рождении, браке в бумажном виде. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме.

«Сейчас очень активно развиваем систему ЗАГС. И у нас с июня 2023 года планы по переходу к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель, которая будет означать буквально следующее. Теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе. Все у нас будет в электронном виде. И, по сути дела, любой государственный орган сможет самостоятельно запросить соответствующие данные и получить, как и гражданин, соответствующую выписку», - приводят его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации решило заморозить выдачу цифровых паспортов. Такое решение приняли из-за того, что в данный момент необходимо сконцентрироваться на более насущных проблемах. Глава Минцифры Максут Шадаев выразил надежду на то, что в скором времени ведомство вернется к этому вопросу.