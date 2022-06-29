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В ЦБ заявили об опасности попыток достичь докризисного курса рубля

Сергей Лебедев
15:30 29.06.2022
По словам Эльвиры Набиуллиной, «управляемый курс» рубля сделает его искусственным.
В ЦБ заявили об опасности попыток достичь докризисного курса рубля
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявила, что попытки достичь «старого курса» рубля при новых условиях сделают его искусственным. Также это грозит девальвацией и снижением независимости страны от денежно-кредитной политики других государств.

По словам главы ЦБ, плавающий курс рубля позволяет адаптировать экономику к изменившимся условиям. При этом она отметила, что «управляемый курс» вредит бизнесу, так как ему необходим реальный обменный курс.

Также при управлении курсом сильно снижается независимость денежно-кредитной политики, так как ее нужно будет синхронизировать с другими странами. Кроме того, проводить политику управляемого курса не позволяют валютные ограничения и накопление резервов.

«Мы не можем копить резервы в твердых валютах, они сразу попадают под арест», — отметила Набиуллина.

Напомним, ранее Банк России уже выступил против перехода к таргетированию курса рубля. По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, установление фиксированного обменного курса означает отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязывается курс рубля. Заботкин считает опасным в таргетировании валюты зависимость от инфляции другой страны, к которой привязывается курс рубля.

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