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Банк России выступил против перехода к таргетированию курса рубля

Игнат Далакян
17:58 20.06.2022
Зампред ЦБ считает опасным в таргетировании валюты зависимость от инфляции другой страны, к которой привязывается курс рубля.
Банк России выступил против перехода к таргетированию курса рубля
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
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Таргетирование курса валюты несет риски для экономики Российской Федерации и суверенитета проводимой ею экономической политики. Об этом заявил в ходе заседания Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно, в случае их реализации, приведут к снижению эффективности и потери суверенитета проводимой экономической политики», - цитирует ТАСС слова Заботкина.

Заместитель председателя Банка России отметил, что установление фиксированного обменного курса означает отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязывается курс рубля. Заботкин считает опасным в таргетировании валюты зависимость от инфляции другой страны, к которой привязывается курс рубля.

Ранее первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что российские карты платежной системы «Мир» в ближайшее время могут начать принимать еще в четырех странах. На данный момент карты «Мир» принимаются в десяти зарубежных странах: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

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