В России начали действовать новые правила покупки и хранения оружия

Кроме этого, как сообщили в Росгвардии, были уточнены определения гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия.

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В России со среды, 29 июня, вступили новые правила для владельцев оружия. В частности, повышается возраст для приобретения оружия с 18 до 21 года. В Росгвардии уточнили, что изменения были внесены в Федеральный закон «Об оружии».

Основное изменение касается права на приобретение, в частности, гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, россиянами, достигшими возраста 21 года, передает ТАСС.

В Росгвардии также подчеркнули, что были уточнены определения гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия. Расширилось и количество ограничений при выдаче лицензии на приобретение оружия. Так, документ не будет выдаваться россиянам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление, за тяжкое или особо тяжкое преступление.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел России утвердило новые криминалистические требования для оружия, допустимого для самообороны. Согласно закону, для этих целей можно применять гладкоствольное длинноствольное и травматическое оружие, газовые пистолеты, устройства со слезоточивыми и раздражающими веществами, а также электрошокеры. Новые требования также вступают в силу с 29 июня.