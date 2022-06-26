В МВД утвердили требования к оружию для самообороны

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Министерство внутренних дел России утвердило новые криминалистические требования для оружия, допустимого для самообороны. Согласно закону, для этих целей можно применять гладкоствольное длинноствольное и травматическое оружие, газовые пистолеты, устройства со слезоточивыми и раздражающими веществами, а также электрошокеры. Новые требования вступят в силу с 29 июня.

«Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы, а также совокупности механизмов и деталей, обеспечивающих ведение огня очередями», - говорится в тексте приказа на сайте МВД.

Согласно приказу, огнестрельное оружие должно вмещать в себе не более 10 патронов. Должна быть сохранена возможность для идентификации стреляных гильз. Травматическое оружие не должно быть изготовлено из боевого, а устройства с раздражающими или слезоточивыми веществами должно иметь название применяемого вещества.

В мае Верховный суд РФ внес поправки в законодательство относительно случаев необходимой самообороны. Граждане смогут защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства незаконно проникших в дом или квартиру лиц. Человек может прибегнуть к самообороне даже в том случае, если проникший в его дом не избивает жильцов и не причиняет им вред.