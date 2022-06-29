Путин прилетел на Каспийский саммит в Ашхабад
Как сообщали ранее в Кремле, в ходе саммита президент России проведет несколько двусторонних бесед.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад для участия в шестом Каспийском саммите.
Планируется, что российский лидер и его коллеги из Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества на Каспии в различных сферах.
Кроме того, участники переговоров будут обсуждать, как реализуются решения, которые были согласованы на прошлых встречах лидеров «каспийской пятерки».
Как сообщали ранее в Кремле, в ходе саммита президент России проведет несколько двусторонних бесед.
Накануне Путин прибыл в Душанбе на переговоры с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Во время беседы особое внимание глав государств было направлено на ситуацию в Афганистане.