Путин прилетел на Каспийский саммит в Ашхабад

Как сообщали ранее в Кремле, в ходе саммита президент России проведет несколько двусторонних бесед.

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Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад для участия в шестом Каспийском саммите.

Планируется, что российский лидер и его коллеги из Азербайджана, Ирана, Казах­ста­на и Туркме­нистана рассмотрят актуальные вопросы сотрудни­чества на Каспии в различных сферах.

Кроме того, участники переговоров будут обсуждать, как реализуются решения, которые были согласованы на прошлых встречах лидеров «каспийской пятерки».

Как сообщали ранее в Кремле, в ходе саммита президент России проведет несколько двусторонних бесед.

Накануне Путин прибыл в Душанбе на переговоры с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Во время беседы особое внимание глав государств было направлено на ситуацию в Афганистане.