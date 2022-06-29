МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена
МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Норвегии из-за ситуации вокруг архипелага Шпицберген. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
«29 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в России Сольвейг Россебе, которой было заявлено о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой норвежской стороной доставки на Шпицберген грузов», - заявили в министерстве.
Накануне стало известно, что норвежский МИД отклонил заявку Москвы с просьбой пропустить грузы для поселений на полярном архипелаге. Товары должны были пройти через единственный КПП «Стурскуг» на границе между двумя странами.
По словам российского генконсула на Шпицбергене Сергея Гущина, в настоящий момент Москва и Осло ведут переговоры по допуску грузов из РФ. Также дипломат рассказал, на какое время россиянам на архипелаге в Северном Ледовитом океане хватит продуктов.