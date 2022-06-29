МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена

Утром российский генконсул на архипелаге Сергей Гущин сообщил, что в настоящий момент Москва и Осло ведут переговоры по российским грузам.

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МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Норвегии из-за ситуации вокруг архипелага Шпицберген. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

«29 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в России Сольвейг Россебе, которой было заявлено о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой норвежской стороной доставки на Шпицберген грузов», - заявили в министерстве.

Накануне стало известно, что норвежский МИД отклонил заявку Москвы с просьбой пропустить грузы для поселений на полярном архипелаге. Товары должны были пройти через единственный КПП «Стурскуг» на границе между двумя странами.

По словам российского генконсула на Шпицбергене Сергея Гущина, в настоящий момент Москва и Осло ведут переговоры по допуску грузов из РФ. Также дипломат рассказал, на какое время россиянам на архипелаге в Северном Ледовитом океане хватит продуктов.